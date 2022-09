Egy 5 kW-os, viszonylag kicsinek mondható rendszer – bár ezt nehéz megbecsülni – Baranyában 3–4 millió forint körül van, de már ez is képes arra, hogy egy átlagár alatti havi fogyasztás 12 ezer forintos villanyszámláját eltüntesse.

Ez most akár kevésnek is tűnhet, ám ha úgy számolunk, hogy klímával fűtünk – vagy akár rásegítünk –, akkor már az egyéb fűtési költségeinken is tudunk pénzt megtakarítani, arról nem is beszélve, hogy nem vagyunk kiszolgáltatott helyzetben – vélik a szakemberek.

Értelemszerűen azonban ha például 24 ezer volt korábban az áramszámlánk, akkor az most elérheti 40 ezer forintot is, de mivel napelemmel a gázköltségeken is spórolhatunk, összességében az új rezsiszabályok alapján akár 40 ezer forint megtakarítást is összehozhatunk, és 5–6 év alatt visszajöhet a készülékekre szánt pénz. A nagyobb fogyasztás mellett kiépítendő nagyobb rendszer is hasonló, néhány éves megtérülést jelenthet.

Természetesen az adott viszonyoktól, a benapozástól, az árnyékoktól, a ház szigetelésétől, a használt fűtési rendszertől függően, de egy 5 kW-os rendszer képes fedezni egy 90 négyzetméteres, átlagos családi ház energiaigényét, ahol két gyermek és két szülő él. Egy ilyen napelemrendszer a napfényes Baranyában már 4500 kW-nyi áramot tud termelni évente, és ez már bőven az átlagfogyasztásként meghatározott 2523 kW-os határ fölött van.

A szakemberek egyébként úgy számolnak, hogy a „régi” áramszámlánk alapján 3000 forintonként kell 1 kWattpeakes napelemet feltenni, nagyjából ez fedi le az áramfogyasztásunkat. Egy úgynevezett inverterre is szükségünk lesz, ami a napelemek által termelt egyenáramot alakítja át váltóárammá.