Ma a közétkeztetés a létéért küzd a nyersanyag- és a rezsi áremelkedések miatt, és ebben a nagyon nehéz helyzetben még most forrásokat is vonnak el a szegmenstől, büntetéssel. Zoltai Anna elmondta, Baranya megyében is büntettek már meg közétkeztető céget, ami azért is elfogadhatatlan, mert egyszerűen nem tartható a sótartalomra vonatkozó előírás.

– Már a beszállított élelmiszerek sótartalma sem támogatja azt az elvárást, ami a rendeletben pont egy éve szeptemberben életbe lépett. Óvodásoknál 2, másoknál 3,5 gramm sót tartalmazhat a napi menü. Ez nem tartható, hiszen a felvágottak, a sajtok, a hús, a húskészítmények, vagy a pékáruk már tartalmaznak annyi sót, hogy sok esetben az ebédhez nem is adnak, vagy elvileg nem adhatnának. Só nélkül viszont nem lehet főzni, ezt mindannyian tudjuk, hiszen a sónak ízfokozó szerepe is van, emellett a fogyasztó a sóhiányt nagyon gyorsan érzékeli, és otthon sem ahhoz szokott, hogy sómentesen, vagy nagyon kevés sóval étkezik, hanem pont abban az élelmiszerkörnyezetben él, amelyben magas a sótartalom – mondta a KÖZSZÖV elnöke.