A szakértő előadásában szó esett a horvát, szerb és bosnyák történelem főbb állomásairól, társadalmaik nagy kérdéseiről és az e társadalmakban élő közösségek attitűdjéről.

Nem kis érdeklődésre tett szert az író pécsi előadása. Az MCC pécsi képzési központjának terme megtelt a könyv kérdéseit taglaló, érdeklődő közönséggel, a téma fiatalokat és időseket egyaránt érdekelt. Az előadás végén a szerző a közönség számos felmerülő kérdésére is választ adott.

Sokcsevits Dénes meglátása szerint a Balkánon élő, különböző népcsoportok önállósodási törekvései rendkívül összetett folyamatok, nem magyarázhatóak azzal, hogy csupán kívülről irányított folyamatokról, vagy mindössze belső igényekről lenne szó. A szerző kitért Horvátország és Magyarország kapcsolatára is, annak fontosabb mérföldkövei szerint. Szóba került a Balkán etnikai és vallási sokszínűsége is, amely a jelenlegi társadalmi és gazdasági hatásokra is nagy befolyással van.

Szó esett arról is, hogy az 1990-es évek etnikai és vallási alapú konfliktusai napjainkban sem tűnik úgy, hogy megoldódnának az érintett csoportok között. Ezeknek a kérdéseknek az aktualitását pedig a politikai hatásaik fontossága jelenti, s ez várhatóan a jövőben is így lesz.

A könyvbemutatót balkán táncház és koncert követte a Poklade zenekar közreműködésével.