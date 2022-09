A legjobb

Talán némi elfogultság is vegyülhetett a szerző soraiba, de mindenképpen a megye egyik legszebb létesítményeként említette a mohácsi sportpályát. Az említett jellemzés az 1923. augusztus 19-én, a Mohácsi Hírlap 2. oldalán jelent meg, a 3. hasábon. A cikk a következő lapon is folytatódott. Kétnapos „futball-versenyről” számolt be a kiadvány, a beharangozó írásában. Az első meccs végeredménye: Mohács Levente T. E.–Testvériség S.E. 0:6 (0:1). Ha valakit érdekelne, a találkozót Rozshány (utóneve ismeretlen) bíró vezette, közmegelégedésre.