A felújításra három éve váró pécsi Lauber Dezső Sportcsarnok keleti felénél, vagy a Megyeri útról lehet bekanyarodni azokba a kis utcácskákba, amelyekben takaros otthonok, családi házak, kertek sorakoznak egymás mellett. Ezen aprócska városrészben Bolygó utca, az Űrhajós utca és az Est utca található, ahol a teherforgalmat ugyan 16 óra és reggel 7 óra között megtiltják, de napközben nyugodtan bemehetnek a nagyobb teherautók a területre. (Mivel rendőr és közterület-felügyelő sem töltheti ott minden egyes napját, így azt is nehéz ellenőrizni, hogy a tiltás ellenére behajtanak-e vagy sem a nagyobb munkagépek.)

A forgalmat egyébként az indokolja, hogy a területen található egy vállalkozói, ipari udvar - ahol a feliratok tanúsága szerint kamionmosó is működik -, amit valamilyen módon meg kell közelíteniük a cég, cégek dolgozóinak és ügyfeleinek is. Ezt a helyiek is elismerik, de kézenfekvő javaslatuk is van minderre: a Bolygó utcai telephelyet ugyanis nyugati irányból is el lehetne érni.

Az ispitaaljaiak ügyes-bajos dolgait felkaroló Barkóczi Csaba fideszes képviselő nemrég erről tájékoztatta is Péterffy Attilát, Pécs baloldali polgármesterét.

– A Bolygó utca és az Űrhajós utca lakói kerestek meg azzal, hogy mivel a Bolygó utcai ipartelepet kamionok, kisteherautók is megközelítik, sőt még buszforgalom is van, ezért kérnék ennek megszüntetését

– mondta, majd még hozzátette: a lakók aláírásukkal is támogatták a kezdeményezést, amelyeknek a hitelességét ellenőrizhetik is. A kérésüket a zaj- és a porterheléssel, valamint az ingatlanokban és az úttestben okozott károkkal is megindokolták.

Megoldás a lakók szerint az lenne, hogyha a Tüzér utca felől a Martyn Ferenc utcából lenne bejárata az ipartelepnek, hiszen ebben az utcában lakóházak nem találhatóak. A telep egyébként a Megyeri úton lévő, egymás után sorakozó vállalkozói udvarok egyike felől megközelíthető lenne meglátásunk szerint, de nyilván ehhez a tulajdonosok egyeztetésére lenne szükség.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere állítása szerint válaszolni fog a lakossági felvetésekre.