A Nyolc Boldogság kilátóteraszt 2012 júniusában adták át, G. Detky Rita tájépítész tervei alapján készült el. A Duna-Dráva Cement Kft. ajánlotta fel Pécs városának, hogy gondoskodik a Kálvária-domb környezetének megújításáról, a feljáró és a kilátóterasz megépítéséről. Az új felületeket egy „TioCem” elnevezésű nanotechnológiával kialakított cementtípussal hozták létre, amely a szennyezőanyagokat a napsugárzás hatására köti meg.

A terasz mai napig kedvelt a kirándulók, sétálók körében, annak ellenére, hogy a környezete sajnos nincs megfelelőképp rendben tartva – vasárnap délutáni látogatásunk alatt több család, fiatal pár is váltotta egymást, megcsodálva a városra nyíló panorámát.

A terasz nevét a bibliai hegyi beszédben olvasható boldogmondásokról kapta, melyeket Jézus intéz tanítványaihoz, s a terasz padlójára vésve is olvashatóak. E szavak ihlették a nyolcszögletű kilátót, melyek szerint boldogok a lélekben szegények, a szomorúak, a szelídek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Boldogok az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességben élők, illetve mindazok, akik üldözést szenvednek az igazságért. A boldogmondásokhoz indoklások is kapcsolódnak, melyek mind valamiképp az Istennel, az Isten országával való kapcsolatot jelzi. Jézust megelőzően is születtek boldogmondások, a bibliakutatók szerint azonban a Máté evangéliumában olvashatóak eltérnek az ószövetségi mintáktól abban, hogy Isten eljövendő országára és az emberi értékrend ehhez kapcsolódó fordulatára vonatkoznak. Az evangéliumi gondolat alapján a jelenben, az e világi életben bizonyos értelemben nélkülöző emberek ereje és boldogsága abban rejlik, hogy Isten által nyernek majd vigasztalást.

A Kálvária-dombhoz – melyen Jézus passiójának lépéseit járhatják végig a látogatók – kapcsolódik a helyszín által is, hiszen a nyolc boldogság is egy hegyen hangzik el Máté szerint. A bibliai gondolkodásban Krisztus a szenvedést az emberek iránti szeretetből vállalta – a földi életben szenvedést átélő ember ez által is Jézushoz kapcsolódhat.

A nyolc boldogságot a 11. századi „Virágok könyve” növényábrázolásai szimbolizálják a kilátóteraszon, a nyolc szöglethez a város egy-egy ikonikus helyszínének neve is kapcsolva van. A kiindulási pontot jelentő Nyolc Boldogság teraszhoz, valamint a Zsolnay Negyedhez a cédrusfa társul. A Pécsi Nemzeti Színház nevét hirdető táblánál az olajfa, a Széchenyi térhez és a dzsámihoz kapcsolva a pálmafa szimbolikus képét láthatjuk. A Cella Septichora Látogatóközpont mellett a platánfa, a Jakab-hegynél a rózsafa, a tv-toronynál a terebintfa, a Havihegyi kápolna és a Szathmáry-palotarom mellett a szőlővessző ábrázolása látható.