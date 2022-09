Van, ahol már megtörtént a közétkeztetés díjának emelése, máshol pedig hónapokon belül várható, de mindenhol számítani kell drágulásra.

Az egyetemi és egyházi fenntartású intézményekben szolgáltató Heizler Kft. a tavalyi árakat 20 százalékkal emelte meg, ennyi szükséges ahhoz, hogy fenn tudják tartani a szolgáltatást. Mint azt az ügyvezető, Heizler Péter elmondta, még így is kevesebb a szolgáltatásuk díja, mint a legtöbb pécsi iskolába szállító Hungastnak. A szülők sajnos ezt nem érzékelik, ugyanis az általuk fizetett díj mértéke nagymértékben függ attól, hogy a fenntartó mennyit vállal át a közétkeztetés bruttó végösszegéből. A pécsi önkormányzat többet vállal át, mint az egyház, vagy az egyetem, ezért nagy a különbség a tizenpárezres és a 25 ezres menü között.

A Hungast is minimum 30 százalékos emelésről tárgyal országszerte több önkormányzattal. Van, amelyikkel már sikerült is megállapodniuk, de erről a közétkeztető cég munkatársa nem adhatott pontosabb tájékoztatást.

Mint arra Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója rámutatott, a válság előtt is alulfinanszírozott szektor csak akkor tud fennmaradni, ha a szolgáltatás díját megemeli.

– Az elmúlt egy év távlatában 50-60 százalékot emelkedtek a nyersanyagárak, a rezsiköltségek súlyozottan, átlagosan 350 százalékot. Emellett, mivel a dolgozókat piaci bérért tudjuk felvenni, szükséges az emelés. Objektív keretek között emelünk

– mondta.

A beremendi konyha a helyi intézmények mellett a siklósnagyfalui óvoda közétkeztetését is biztosítja. Karl Zoltán, a konyha vezetője elmondta, 30 százalékot emeltek idén az árakon, amely szintén a működésük fenntartásához szükséges.

A közétkeztető cégeknek nem csak az árak jelentik a kihívást, hanem a közétkeztetési rendeletben foglaltak betartása is, amelynek sarkalatos pontja a sótartalom. Eszerint a napi háromszori étkezés, azaz a tízórai, az ebéd és az uzsonna során a 4–6 éveseknél 2, a nagyobbaknál pedig 3,5 grammra kell csökkenteni a bevitt mennyiséget, ami kivitelezhetetlen, elsősorban azért, mert az intézményekbe érkező alapanyagok már önmagukban kimerítik a rendeletben foglalt sólimitet. Sokszor már a reggelire berendelt pékáruk és a hozzájuk járó felvágottak, sajtok kimerítik a napi keretet, tehát a konyhán dolgozók akkor sem tudják betartani a rendeletet, ha egyáltalán nem tesznek sót az ebédre felszolgált ételhez.

Továbbra is támogatják a gyermekétkeztetést

A kormány továbbra is biztosítja a gyermekek intézményi étkeztetését, amely jövedelmi megkötés nélkül jár a nagycsaládosoknak, illetve azoknak a családoknak, ahol tartósan fogyatékos vagy beteg gyermek él. Azok is igényelhetik, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a legkisebb nettó munkabér 130 százalékát, tehát a 172 900 forintot. Ezen kívül Baranya megyében is több község önkormányzata támogatja az összes faluban élő gyermek étkeztetését, a rászorultságtól függetlenül. Érdemes a kedvezményekről a helyi önkormányzatnál informálódni.