Ha viszont átvettük a csomagot és átvételi elismervényt is aláírtunk, akkor ezzel a szerződés létrejött, még akkor is, ha korábban nem küldtünk megrendelést. Ezekben az esetekben fontos a kísérő dokumentáció alapos átolvasása.

Előfordulhat például, hogy az első csomag még ingyenes volt, azonban az átvételi elismervénnyel azt is aláírta a címzett, hogy további csomagokat rendel meg, amelyekért már fizetni kell. Ilyenkor 14 napon belül, indoklás nélkül elállhatunk a szerződéstől, de ezt írásban kell jelezni az eladónak. Fontos azonban tudni, hogy bizonyos termékek esetében – például étrend-kiegészítők, kozmetikumok –, azok felbontása vagy a védőfólia eltávolítása után már nem illet meg bennünket a 14 napos elállási jog.

Vitás esetekben van hová fordulni

Ha békés úton nem sikerül rendezni a vállalkozással a helyzetet, és az írásban jelzett elállási szándék, lemondás ellenére továbbra is küldenek számunkra csomagot, illetve fizetési felszólítást, akkor – ha magyarországi székhellyel rendelkezik a cég – segítséget kérhetünk a fogyasztó lakhelye szerint illetékes békéltető testülettől is. Ha a csomagküldő az Európai Unió valamely tagállamában, az Egyesült Királyságban, Izlandon vagy Norvégiában rendelkezik székhellyel, akkor az Igazságügyi Minisztérium Európai Fogyasztói Központjához vagy az ún. online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhatunk. A hatóság által végzett vizsgálatok azonban sajnos azt mutatják, hogy ezek a cégek nem túl együttműködőek, számos esetben nem elérhetőek vagy nem is léteznek, ami a közvetítői eljárás eredményességét is veszélyezteti.