Tavasszal kapta a fürdőváros önkormányzata a kedvező hírt, hogy a TOP Plusz keretében beadott két pályázata támogatást nyert. Az egyik az arborétum fejlesztését, új funkcióval való megtöltését, a másik pedig több helyszínt érintő közterületi fejlesztéseket, felújításokat céloz meg. Mint azt Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere lapunknak elmondta az előbbi pályázat kapcsán – melyre 200 millió forint európai uniós forrású támogatást nyert a város –, a napokban kezdődik meg a tervezői munka.

A projekt keretében úgy fejlesztik a zöldterületet, hogy a jelenleg funkció nélküli park, arborétum (a Siklósi úton a Spar áruház és az Arborétum Hotel közötti szakasz) élettel, új funkciókkal teljen meg. Megújulnak a gyalogossétányok, és egy 500 méter hosszú, 1,2 méter széles erdei futópálya is létesül pihenőfelületekkel, világítással, ezen kívül ügyességi és fejlesztőelemeket tartalmazó játszóteret is építenek a területre. Többek között kötélpályát is terveznek ide. Az áruház felőli részen egy fedett közösségi teret is építenek, illetve teljes zöldfelületi rekonstrukció valósul meg, hiszen a meglévő növényállományt már egyébként is elengedhetetlenül szükséges gyéríteni és rekonstruálni.

A fejlesztésekkel a városvezetés célja, hogy javítsák a város környezeti állapotát, ezáltal Harkány vonzóvá váljon, és a kialakuló települési térszerkezet még inkább élhetővé alakítsa a várost a lakosság – főként a fiatalok – számára, ezzel is elősegítve a helyben maradásukat. Az arborétum területén tervezett beruházás olyan közösségi célú fejlesztéseket is tartalmaz, mint okospad, közterületi wifi elhelyezése és térfigyelő kamerarendszer kiépítése.