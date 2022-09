Különleges élményt kínált a csütörtök esti „Megálló a város felett” program. Nagy érdeklődés fogadta az ingyenes Ars Sacra fesztivál keretén belül első alkalommal megrendezett kezdeményezést. A modern ember számára szokatlan, ha valami díjmentesen érhető el. A világon semmi sincs ingyen – hallhatjuk számtalanszor magunk körül. A pálos rend és a pécsi templomba járó hívek közössége azonban erre rácáfolt. Hitük szerint az isteni kegyelmet, a megváltást és az evangélium örömét mind-mind ellentételezés nélkül kapja az emberiség. Az önkéntes szolgálat pedig pont ennek az emberi, racionális gondolkodás talaján állva szokatlan gondolatnak a létjogosultságára kíván rávilágítani.

A templomhoz érve már a kapunál önkéntesek fogadták a látogatókat, majd a templomban egy-egy állomásnál a közösségi további tagjaival találkozhattunk, akik ismerették a templom egy-egy fontos részének üzenetét.

Bemutatták például a Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló, częstochowai Fekete Madonna kép másolatát, amely minden pálos templomban megtalálható. Megtekinthettük Remete Szent Pál ereklyéjét az őt ábrázoló festmény kíséretében, s a rend névadójának történetéről is hallhattunk.

Bemutatták a húsvéti gyertyát, mely a katolikus istentisztelet fontos szimbóluma. Már a sötétben gyújtott fény önmagában is Jézus Krisztussal kapcsolódik össze, aki az evangéliumok szerint a világ világossága – de a fényszimbolika az ószövetségi szövegekben is erősen jelen van. A húsvéti gyertyán a görög ábécé első és utolsó betűi is helyet kapnak, utalva arra a bibliai gondolatra, miszerint Krisztus a kezdte és a vég, az alfa és az ómega. A kereszt alakban elhelyezett, viaszba szúrt öt tömjénszem pedig Jézus öt szent sebének megjelenítője.

A látogatók a Pálos Lelki Központ termeibe is betekinthettek, megismerkedve a rend történetével és a világszerte megtalálható pálos kolostorokkal. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösség képviselői ugyanis a világ számos pontján megtalálhatóak. Kelet- és Nyugat-Európa országai mellett Afrikában, Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban is jelen vannak a fehér barátok.

A pálosokhoz kapcsolódó kiadványokkal, valamint pálos költők megzenésített verseivel is megismerkedhettek a látogatók. Puskás Antal tartományfőnök is köszöntötte a látogatókat, el-el beszélgetve velük. A túra végén a templom tornyába is felmehettünk néhány fős csoportokban, ahol az esti városra letekintve, megpihenve többekben is megfogalmazódott: a folyton gyorsuló hétköznapok során egyre nagyobb szükség mutatkozik a csendre, a megállásra és a reflexióra. Arra, hogy időről-időre mintegy kívülről végignézzünk az életünkön, napjainkon, tudatosítva, mi jelenti számunkra a valódi értéket.