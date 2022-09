A parlagfű is virágzik, amiért büntethetne is a hatóság. Sajnos többheti várakozás után sem történt semmi változás, azóta is áldatlan állapotok uralkodnak az utcában.

Sajnos az az érzésünk, hogy az illetékesek semmibe veszik az itt lakók észrevételeit – a parlagfű még most is virágzik a járdán, mérete már több mint fél méter.

Nagyon szomorú, hogy senki sem reagál erre a problémára. Ahogy a havat is mindenkinek el kell takarítania a háza elől télen, úgy ilyenkor is gondoskodni kellene a gazmentesítésről. Sajnos a kialakult állapotokról mi nem tehetünk, a helyzet viszont a város képét nagymértékben rontja.

Függetlenül attól, hogy nem a központban lakunk, azért úgy érzem, mi is a városhoz tartozunk!



