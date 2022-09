Néhány napja vezették be az úgynevezett cirkulációs közlekedési rendet a Tettyén, amelynek lényege, hogy a Vince utca teljes hosszában felfelé, a Tettye utca a Cserző köztől lefelé egyirányú. Előbbi utcában parkolni is lehet mindkét oldalon.

A változtatást megelőzően is számos kétség merült fel, hogy a gyakorlatban mindez hogy válik majd be, mára pedig már ki is jelenthető, hogy sehogy.

Tudomásunk szerint eddig baleset ugyan nem történt, ez azonban leginkább a szerencse vagy a véletlen számlájára írható.

A táblaerdőben elvesző, tanácstalan autósok jelentős része ugyanúgy és ugyanarra közlekedik, ahogy ezt korábban is tették. Például a Tettye utcán minden további nélkül behajtanak a Kálvária utca irányából is, a szemből érkezők legnagyobb meglepetésére – hiszen ki számít arra, hogy egyszer csak szemből is jönnek autók egy egyirányú utcában.

Mint ahogy az is elég meglepő, hogy a Tettye utcából a Kálvária útra balra, kis ívben kanyarodni szándékozók útját időnként keresztezik az onnan jobbról, balról is bekanyarodók (ami ugye elő sem fordulhatna).

Az világos, hogy az autósok jelentős része rutinból vezet, és talán fel sem tűnnek számukra az új táblák, az viszont nem, hogy a rendőrök vagy a polgárőrök miért nem segítik az érintett helyszíneken a közlekedőket.

Az pedig végképp rejtély, miért került ki a Vince utca Kálvária felőli bejáratára szombaton egy zsákutcatábla (amely olyan, mintha kézzel rajzolták volna), és miért takarták le az egyirányú utcát jelző táblát.

Lehet, hogy a lakók elégelték meg a rájuk zúdított nagy forgalmat?

Mindennek még nagyobb káosz lett az eredménye, az utca bejáratánál forgolódó, tolató autósok feltartják a többieket, másrészről, miután más választás lényegében nincs, még többen hajtanak be lentről a Vince utcába.