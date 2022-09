A hintóval, zeneszóval kísért menet az iskola udvaráról indul 15 órakor, majd a Főtéren a kisbíró köszönti az egybegyűlteket. Ezt követően a szászvári általános iskola, és az ifjúsági egyesület tánccsoportjának közös bemutatóját láthatja a közönség. A szászvári önkormányzat és a Szászvári Szőlő- és Bortermelők Baráti Köre Egyesület által közösen szervezett felvonulás célállomása a Borház, ahol a köszöntőket követően Götz Attila vidám zenés műsora szórakoztatja a jelenlévőket.

A szászvári óvodások, és a helyi tánccsoportok is fellépnek, illetve a Magyarhertelendi Bordal-kör is hallható lesz a délután folyamán. Kísérőprogramként fakörhinta, kézműves vásár, édesség és ékszer sátor várja a szüreti felvonulás résztvevőit, ezen kívül vattacukor, kürtőskalács, popcorn is elérhető lesz a helyszínen. Este, a nap zárásaként Pomázi Attila húzza a talpalávalót.