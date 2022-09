Európa-szerte másfél évtizede népszerűsíti a tudományokat

A Kutatók Éjszakája (Researchers’ Night) az Európai Bizottság kezdeményezésére és támogatásával kontinensszerte megrendezett tudomány-népszerűsítő fesztivál. 2005 óta évente, minden év szeptemberének negyedik péntekén, 2018 óta számos városban péntek-szombaton rendezik. A program célja, hogy a kutatókat, kutatásokat közelebb hozza az emberekhez, bemutassa munkájuk sokszínűségét és felhívja a figyelmet a tudomány szerepére a mindennapi életünkben. Továbbá, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegye a kutatói karriert, így segítve a tudományos utánpótlást. Láthatóvá teszi a kutatók munkájának társadalmi hasznosságát, eredményeiket interaktív, kézzelfogható és vonzó formában mutatja be. Magyarország 2006-ban csatlakozott programhoz, 2008-tól a PTE is különleges előadásokat, laborlátogatásokat, interaktív programokat szervez. Az elmúlt több mint egy évtizedben a résztvevő karok és programok száma is megsokszorozódott.