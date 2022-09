Ám nem is olyan régen pedig egy újabb büntetőüggyel hozták összefüggésbe, a Baranya Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat 15 személlyel szemben, akik 2,5 milliárd forintnyi uniós és hazai vissza nem térítendő támogatást tettek zsebre jogosulatlanul csirkefarmok korszerűsítésével. A vád szerint a polgármester és a felesége is volt érintett volt ebben.

A lapunk által megkérdezett helyiek egy része, köztük vállalkozók is egyrészt úgy vélekedtek, hogy amíg a városvezető "teszi a dolgát Pécsváradért, nincs vele gond", "nem érdekli őket mit csinált otthon", másrészt viszont azt is elmondták, érzékelik, hogy a jelentős hagyományokkal, patinás múlttal rendelkező Pécsvárad nevéhez méltatlan, hogy akár a gyanú árnyéka is rávetüljön a város vezetőjére.

- Úgy érzékeljük, hogy forintosítva is kevesebb pályázati pénz jut nekünk, a szomszédos települések jobban járnak, ami érthető, hiszen mégis ki lenne az, aki szívesen ad ilyen helyzetben pénzt a városnak?

- vélekedett az egyik közéletben jártas helyi férfi. Szerinte jogilag nem, de erkölcsileg, a város egészét tekintve méltatlan a városvezetésre a mostani szituáció. Aki azt is elmondta, sokan már látják ezt, de amíg a testületben nincs meg az önfeloszlatáshoz szükséges többségi akarat, és jogerősen nem születik elmarasztaló ítélet Zádorival szemben, addig ez a helyzet marad.

Zádori János lapunknak azt mondta, hogy az újabb ügy kapcsán nem tud még érdemben nyilatkozni. Véleménye szerint a település többsége mellette áll, mert a polgármesteri munkájához semmi köze ezeknek az ügyeknek, csak egy kisebbség gerjeszti ellene a hangulatot. Mint mondta, nem gondolja azt a kormányról, az irányítóhatóságról, hogy a polgármester személye miatt eleshetne a város a pályázati forrásoktól, ezt nem is feltételezi és nem is tapasztal ilyesmit.

Megtudtuk, a legutóbbi testületi ülésen szóba kerültek a büntetőügyek és a polgármester akkor is ártatlannak mondta magát. Ugyanakkor az ülésről szóló videós anyagot egyelőre nem tették fel a videómegosztókra, kérdés, hogy erre egyáltalán sor kerül-e a jövőben.