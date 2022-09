Ezeken kívül, a Tüke Busz Zrt. – jelenlegi és még érkező – elektromos buszainak töltését is meg lehetne oldani a létesítményekkel, bár ez szintén töltőállomás kiépítését is magával hozná. Ennek azért is lenne létjogosultsága, mert a jelenlegi világpiaci árak miatt az elektromos buszok használata jelentős költséget ró a városi cégre. A napelemparkok működésének az ügyét Kővári János (ÖPE-KNDP) frakcióvezetője vetette fel nemrég éppen a villamosenergia világpiaci árának változása miatt.

A baloldali városvezetés augusztusban – tehát évekkel a beruházás elkészülte után – döntött úgy, hogy szakértőt kér fel, mert állításuk szerint az energiakereskedők nem voltak hajlandóak azokat befogadni, várhatóan néhány héten belül készül el az a három verzió, amivel a napelemek felhasználása megkezdődhet a legjobb opció kiválasztásával.

Csizmadia Péter (Fidesz), a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke elmondta, két éve nem tudják, hogy miért nem működnek a napelemparkok, erről nem kaptak is tájékoztatást, holott jelen helyzetben nagyon is fontos lenne, hogyha ezek már üzemelnének.