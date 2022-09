A kerékpárosokkal tartottak

Hogy már a második évben mennyire sokan felfigyeltek a programra, az abból is látszott, hogy a tavalyinál jóval több támogatója volt a rendezvénynek, akik tombolanyereményekkel, vagy más módon járultak hozzá a kerékpártúrázók élményekben gazdag napjához. Ezen kívül érdekesség, hogy idén a térség több közéleti szereplője is részt vett a túrán. Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Kovács Gábor, a Tenkes Csárda tulajdonosa a 45 kilométeres szülinapi kört teljesítette, míg Szentgyörgyváry Péter várkapitány és Riegl Gábor polgármester a 82 kilométeres távot tekerte le. Bár a városvezető esetében ez nem volt meglepetés, ő már tavaly is a kerékpárosokkal tartott.

Siklóst és térségét népszerűsítik

A tavaly először megrendezett Buga Jakab Kerékpártúra gondolata még 2020-ban fogalmazódott meg a szervezőkben. Akkor a siklósi polgármester, valamint a Tenkes Mountain Bike Egyesület tagjai látták vendégül a Balatonkör Egyesület tagjait egy egyeztetésre. A városvezető célul tűzte ki Siklós és térsége, az egészséges életmód, valamint a természetvédelem népszerűsítését. 2020-ban a járvány gátat szabott a program megtartásának, azonban tavaly nagy sikerrel indult a túra. Ez egyébként az első olyan rendezvény, amely a Balatonkör szervezőit a közvetlen környezetüktől, a Balatontól távolabbra vitte, éppen ezért az útvonalak kialakításánál számítottak a helyiek ismereteire is.