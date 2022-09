Az esemény előtt az uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter, Navracsics Tibor a Dunántúli Naplónak elmondta, szeretnék elérni, hogy a két ország közötti infrastrukturális kapcsolatok javuljanak, és újabb közlekedési kapcsolatok épüljenek ki Baranyában is, de ezekről még vita van a horvát féllel. Leszögezte, hogy különösen fontos a két ország összeköttetése, bíznak abban, hogy Horvátország a schengeni övezet része lesz hamarosan. Meg­győződése, hogy a térségben a gazdasági növekedés kulcsa, hogy a határon túli horvát és a határ innenső felén található baranyai magyar területek együtt tudjanak fejlődni.

A konferencián később kitért arra is, hogy a horvát–magyar kapcsolatokat újra kell építeni, új lendületet kell adni azoknak, amihez hozzájárulnak az olyan civil kezdeményezések is, mint a mostani, a szigetvári rendezvény. Azt is elmondta, különösen fájó, hogy a horvát fél részéről nem jött el az eseményre Nataša Tramišak, Horvátország EU forrásokért és területfejlesztéséért felelős minisztere.

A konferencián Zrínyi, török és horvát témakörökben tartottak előadásokat. A számos helyi polgármester, parlamenti képviselő mellett Gülşen Karanis Ekşioğlut, Törökország nagykövetét is meghívták az eseményre.

Megállapodásokra törekednek

A Magyarországnak járó EU-s támogatások megérkezése kapcsán a sajtó képviselőinek Navracsics Tibor elmondta, hogy a szándékaik szerint teljesíteni fogják a hazánk által tett vállalásokat, szeptember elején már megjelentek azok a kormányhatározatok, amelyek a leendő törvényjavaslatok koncepcióját tartalmazták, jövő hétfőn és pénteken pedig újabb törvénycsomagokat nyújtanak be az Országgyűlésnek, és így haladnak tovább. Kérdésre válaszolva elmondta még, hogy pártpolitikai kérdés volt az Európai Parlamentben, hogy hazánk ellen szavazzanak a jogállamisági jelentésnél, aminek nyilván az volt a célja, hogy az Európai Bizottságot nyomás alá helyezzék.

– Mi abban bízunk, hogy a józan ész és a szakmaiság győzedelmeskedni fog, és az év végéig alá tudjuk írni a megállapításokat. Ha ez megtörténik, akkor megérkeznek az uniós források – mondta, szavaiból az is kiderült, hogy a költségvetés előfinanszírozza a projekteket.