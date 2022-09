Polics József komlói polgármester elmondta, náluk már a korábbi időszakban is fontos szempont volt a működési költségek csökkentése, ez most is így lesz, kiemelt helyen szerepelnek azok az ingatlanok, ahol eddig nem tudtak energetikai korszerűsítéseket végezni. Cél továbbá, hogy a vállalkozások számára megfelelő infrastruktúrával rendelkező területeket biztosítsanak, ezt a volt bányaterületek hasznosításával is szeretnék elérni. Stratégiai cél a körtvélyesi városrész rehabilitációja, külön programként szerepel a vasút belvárosból való kitelepítése is, egy önkormányzati óvoda fejlesztése, valamint kisebb turisztikai fejlesztések, de vélhetően ez utóbbiak ebben a nehéz időszakban kevésbé fognak előtérbe kerülni. Komló 5,1 milliárdos fejlesztési forrást érhet el.

Mohácsról Pávkovics Gábor polgármester adott tájékoztatást. Mint mondta, az elkövetkezendő ciklus összes fejlesztését szerepeltették, így azokat is, amik országos, uniós, vagy városi forrásokból valósulhatnak meg, ezért is található a több mint 200 milliárdos összeg a fejlesztési dokumentumban. Bekerült a Duna-híd építése is, amelynek előkészületei már zajlanak, néhány éven belül a tényleges építkezés is elindul. A Mohács 500 programot is szerepeltették a stratégiában, amely kapcsán a város nagyon komoly turisztikai beruházásokat tervez, a Szent János Hotel tulajdonba vétele – bővítése, felújítása – is az elképzelések között van. A TOP-Pluszban 4,3 milliárdos keretet kaptak, amit viszont gyorsan el is tudnak majd költeni – mondta a polgármester, aki hozzáfűzte, hogy korábban is történtek energetikai korszerűsítések a városban, illetve a közvilágítás költségét is abból tudják fedezni, hogy napelemparkot építettek.

A pécsi baloldali városvezetés részéről nem jelentek meg az ülésen azért, hogy elmondják a terveiket és ezen a fórumon is beszámoljanak a megyei képviselőknek és a nyilvánosságnak is. Történt ez annak ellenére, hogy meghívták őket és a megyei önkormányzat ülésterme mindössze 550 méterre található a pécsi városházától, amely előtt egyébként a megyei közgyűlés reggelén három alpolgármester autója is parkolt.

Őri László így maga vázolta fel, hogy Pécs a TOP-Plusz program keretében 21,7 milliárdos forrást kíván felhasználni, amit még kiegészít a kormányzati támogatás 1,7 milliárd forintos összegben. Elmondta azt is, hogy mivel a pécsi stratégiában nem szerepel a köznevelési infrastruktúra 2,3 milliárdos fejlesztési célja, erről a tankerülettel sem egyeztettek, ezért csak részben illeszkedik a megyei koncepcióhoz.

Kővári János, Baranya megye fenntartható városfejlesztésért felelős biztosa elmondta, hiába kérték a pécsi városvezetést, hogy az iskolákra is szánjanak pénzt, erre nemet mondtak. A pécsi elképzeléseket egyébként megalománnak nevezte, hiszen a Pécsi-víz felduzzasztása, vasútvonalak föld alá helyezése, luxuslakópark építése szerepel a víziójuk között, ennek egy részét tudták beemelni a programba, például négymilliárdot költenének el egy terület rendezésére, aminek nincs értelme – mondta.