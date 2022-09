A Pécsi egyházmegyén belül, Baranyában több helyen használnak gluténmentes ostyát.

Szép Attila püspöki helynök, a székesegyház plébánosa azt mondta:

– Mióta pap vagyok, minden szolgálati helyemen találkoztam ezzel a problémával. Pakson voltam káplán 2005-ben, s ott már akkor volt egy ilyen hívő.

Eleinte, amikor a gluténszegény ostyákat még nehezen lehetett beszerezni, akkor borral (szent vérrel) áldoztatták a lisztérzékeny testvéreket. Abban én még nem voltam érintett, most viszont a székesegyházba rendszeresen jönnek olyanok, akiknek csökkentett gluténtartalmú ostyára van szükségük. Beszólnak a sekrestyébe a mise előtt, s mi egy külön edényben kikészítünk számukra annyit, ahányan vannak, s arra kérjük őket, hogy elsőként jöjjenek áldozni. A beszerzés tizen-egynéhány éve problémamentes.

Egy ideig a magyarszéki karmelita kolostorban élő apácák sütötték a hagyományos áldozóostyákat, s látták el az egyházmegyét. De már több éve befejezték ezt a tevékenységet, így a gluténmentes ostyakészítésben sem vesznek részt.

Igény viszont van az egyházközségben erre, Mátyás Imre magyarszéki (korábban tamási) plébános elmondása szerint:

– Svájcban szolgáltam 1995-től 2000-ig, s ott már akkor használtunk gluténmentes ostyát. Most itt is beszereztem, kis tételben, hisz alkalmanként egyre-kettőre van csak szükség. Néha akadnak aranyos történetek. Olyan is előfordult, hogy valaki orvosi igazolást hozott. Erre persze egyáltalán nincs szükség, természetesen elhisszük bárkiről, aki mondja, hogy lisztérzékeny.