Valamennyi Baranya megyei vasútvonalon megjelennek a régi korokat idéző autentikus szerelvények. Számos újdonsággal is találkozhatnak az utasok, például BCmottal és M43-as Kisdácsiával, de emellett forgalomba áll a nemrég felújított M41 2112 pályaszámú, retró festésű Csörgő is. Az eddigi rendezvényeken is nagy népszerűségnek örvendő típusok, azaz Nohabok, Szergejek, Púpos, MDamot, ABbmot és Samu mellett ismételten sínen lesz a legendás 424-es gőzmozdony is.