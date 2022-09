A komlói Mini Zooban is megtartották a nyár végi Állatkertek Éjszakája programot, amire számos érdeklődő érkezett. Zseblámpával figyelhették meg a látogatók, hogyan viselkednek, alszanak, vagy éppen ébren virrasztanak a különféle állatok este hat és tizenegy óra között. Emellett idén is több Zoo-tábort rendeztek a komlói, nagy népszerűségnek örvendő, formabontó állatkertben, nemrég zárult az ötödik turnus. A nyár végeztével sem áll meg az élet a Mini Zoo háza táján. Rendkívül nagy érdeklődést váltanak ki az állatkert Facebookra feltöltött videói, amelyeken rövid, közelebbi bepillantást adnak egy-egy állat napjába életébe. Közösségi oldalukon adtak hírt arról is, hogy kénytelenek árat emelni az emelkedő költségek okán.