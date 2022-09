2015 év elején 10 lelkes sváb származású, és a bajor kultúrát kedvelő baráti társaság azzal a céllal alapította meg az egyesületet hogy két napon keresztül német kultúrprogramokkal és német zenével szórakoztassa a Villányba látogatókat. A szervezők idén is igyekeztek mindenki igényének megfelelő programokkal szolgálni, ezért most sem maradt el a néptánc, a népzene, de a modernebb stílust képviselő előadók is szépen képviseltették magukat a sörfesztiválon.