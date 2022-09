A várható bevételnövekedéssel célzottan a köztemető fejlesztését és hatékonyabb fenntartását kívánja a város megvalósítani.

Az utak, járdák felújítása, a vízvezeték-hálózat bővítése mellett a jövőbeni tervek között elsősorban a hűtőállomány korszerűsítése szerepel, ezen kívül a temető területén található szociális blokkok bővítését is szeretnék valamikor az elkövetkezendő években megvalósítani. – Ha a halálozások száma továbbra is ilyen ütemben emelkedik, akkor a sírkert területének növelése is szükségessé válik pár esztendőn belül, a bővítéshez a szükséges telket pedig már meg is vásárolta az önkormányzat – tette hozzá végül a polgármester.