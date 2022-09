Ugyan a mohácsiak jelentős része már most is naponta kerékpározik, de persze városunkban is vannak, akik kirobbanthatatlanok az autóikból. Elsősorban őket kívánják megszólítani azzal, hogy Mohács idén is csatlakozott a rendezvényhez.

Csütörtökön délelőtt várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az óvodások és az általános iskolások részére KRESZ-kvízzel és kerékpáros akadálypályával készülnek, s ingyenesen lesznek kipróbálhatók az E-rollerek a Mohácsi Tourinform Iroda jóvoltából.

Lesz Ovis KRESZ és Ovi torna is , a rendezvényhez kapcsolódóan a Mohácsi Rendőrkapitányság déltől három óráig ingyenes kerékpár-gravírozást tart.