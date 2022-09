Bár az élményfürdő még jócskán várat magára, a vizes élményért nem kell a szomszédba menni pécsiként. A belvárosi utcákat tarkító, változatos formájú, a tíz-húsz centiméteres mélységet és méteres átmérőket is elérő kátyúkban ugyanis egy-egy röpke zápor során is bőséges vízmennyiség halmozódik fel, amelyet az autóvezetők – ha csak nem lassítanak le 10-15 kilométer per órás sebességre – , rendszeresen a járókelőkre fröccsentik.

Valójában igazi kalandpályává változik ilyenkor a belváros, hiszen ember legyen a talpán, aki egy röpke sétát megúsz ilyenkor szárazon. Bár eddig erre vonatkozó városi tájékoztatás még nem született, megfontolandó lenne jutalomban részesíteni azt, akinek ez esetleg sikerül. De ne legyünk borúlátóak, egy hideg zuhanyt is könnyedén megspórolhatunk.

A kátyúkkal díszített útszakaszokban rejlő, eddig még kiaknázatlan kiskereskedelmi potenciál sem tévesztendő szem elől, kedvező üzleti kezdeményezés alapja lehet ugyanis utcai standokon száraz alsó- és felsőruházati cikkek értékesítése, ugyanis a kereslet egy-egy futó zápor alkalmával egészen biztosan és hirtelen ugrik a magasba a gyalogosan közlekedők körében.