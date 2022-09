– Nagyon jó hasonlat az idei évjáratra, hogy a szegény embert az ág is húzza. Szokatlan módon már a fakadás időszaka alatt is komoly aszály, talajvízhiány jelentkezett, ezt követően, amikor már erőre kapott volna a szőlő, egy komolyabb jégverés volt a területen, amely pont a virágzás közelében lévő periódust érintette. Ezután a jégverésnél sokkal súlyosabb hatások érték az ültetvényeket, a nyári légköri aszály egyértelműen rányomta a bélyegét az évjáratra – mondta dr. Teszlák Péter kutatási igazgató. Hozzátette, több szőlőfajtánál kitűnt, hogy jó aszály, különösen jó szárazságtűréssel rendelkezik, ezeket a fajtákat be is mutatták a szüreti bemutatón, és meg is lehetett kóstolni. A világfajták közül ilyen a savignon blanc, a cabernet savignon, a cabernet franc, vagy a merlot. Persze azok a fajták is kellően megmutatkoztak ebben az évben, amelyek kifejezetten érzékenyek a szárazságra.

Az intézetben nemesített rezisztens – peronoszpórával és lisztharmattal szemben magas fokon ellenálló – szőlőfajták iránt egyre nagyobb az érdeklődés országszerte.