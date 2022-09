– Hivatali kollégáimmal hetek óta folyamatosan dolgozunk a sásdi energiatakarékossági terven. A korábbi költségek 10-16-szorosát kell fizessük gázra, közvilágításra, intézményi áramra. Rosszabb a helyzet, mint azt előzetesen várni lehetett – közölte közösségi oldalán Jusztinger János, Sásd polgármestere, aki mint írta, az energiaárak emelkedése plusz 159 millió forint többletköltséget jelent a városnak. Számokra fordítva: a közvilágítás 50,6 millió, az intézmények világítása 9,2 millió, a földgáz 99,2 millió plusz kiadást jelent a városvezetésnek.

A polgármester lapunknak elmondta, hogy Sásd azon városok közé tartozik, ahol van adóbevétel, ez közel 100 millió. Az iparűzési adó az adóbevételünknek 80 százalékát teszi ki, míg a kommunális és az építési adó elhanyagolható.

– Egyszerűen borítékolható a fejreállás, ha nem takarékoskodunk, de lehet-e ilyen nagy emelkedést megtakarítani? Vannak tervek, kérdés melyiket hajtsuk végre – említette Jusztinger János.



A városi intézmények közül a legnagyobb fogyasztása a Közösségi Háznak van. Egyik irány az lenne, hogy ide költöztetnek gyakorlatilag minden városi intézményt, de ehhez számos hatósági engedély szükségeltetik. A másik verzió, hogy a város tulajdonában van három olyan ingatlan, amit fával tudnak fűteni, így felmerült az a lehetőség, hogy ezekbe az épületekbe költöztetnék az önkormányzati hivatalokat. Fát vásároltak. Vettek 100 köbmétert, és van opció még újabb 100-ra, de ez is plusz költségekkel jár, és még kazán is kell hozzá, mert ami most van az nem elegendő, és a fűtő is pénzbe kerül.



– Ha a Közösségi Házba költöztetjük a hivatalokat, akkor ez az épület Noé bárkájává alakul. A fenntartása így is brutális lesz – mondta a polgármester, aki a kidolgozott terveket a közgyűlés elé terjeszti. A polgármester a közösségi oldalán megígérte: nem zárnak be óvodát, bölcsődét, nem hárítják új adókkal, adóemeléssel a lakosságra a terheket, ellátjuk kötelező közfeladataikat, és mindent megtesznek azért, hogy helyi közösségeik számára a kulturális és sportélet a lehetőségekhez mérten a téli időszakban se álljon le.