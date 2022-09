A pécsi építészképzés fontos ismérve, hogy az oktatók gyakorló tervezők, alkotók is. A mester-tanítvány viszony hétköznapi jelenség, és a frissesség, amit hallgatóink hozhatnak, inspiráció a tervezésben is. A szakmai siker, amit ez az alkotás a tervezőknek hozott, a mi építészképzéseinknek is sokat jelent