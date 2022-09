– A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház idén immár 15. alkalommal szervezi meg a programot, amelynek országos megnyitóját Pécsett, a Magtár Látogatóközpontban tartják – közölte a Pécsi Egyházmegye. A megmozdulás keretében a résztvevők országszerte három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, mint például intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése fogyatékkal élőknek, időseknek stb.

Tavaly országos viszonylatban több mint nyolcezer fiatal kapcsolódott a kezdeményezéshez, Baranyából is több mint ötszázan. Megyénkben voltak, akik Kozármislenyben az idősek otthonában élőknél tettek látogatást, és nekik segédkeztek, többen a Mecsekben szemétszedést vállaltak, de a görögkatolikus és a Mindenszentek-templom takarítása is része volt a programnak, ezen kívül a Szeráf- és Tettye-kollégium is csinosodott a három nap során. A Szent Margit-iskola diákjai saját iskolájuk környékét tették rendbe, és voltak fiatalok, akik a fedél nélkül élők mindennapjait próbálták szebbé tenni – sakkoztak, kvízversenyt tartottak a Remény Háza hajléktalanjaival.

A szervezők idén is elsősorban a középiskolás és az egyetemista korosztályt hívják, hogy október 6. és 9. között tegyék szabaddá magukat, és segítsenek ott, ahol szükség van rá. - A kezdeményezés rámutat arra, hogy nagy dolgokra képesek a fiatalok, ha összefognak, és megtapasztalják, hogy segíteni másoknak szabadon, nagyszerű érzés és nagy ajándék - emelte ki a Pécsi Egyházmegye.

A jelentkezőket a szervezők a www.72ora.hu oldalon várják. Egyénileg és csapatban is van lehetőség akár egész hétvégén, vagy csak egy-egy napra csatlakozni projektekhez.