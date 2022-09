„Az új eszközzel naponta akár 80 beteget is tudunk majd kezelni, egyúttal jelentősen megfiatalodik az eszközparkunk” – adott hangot örömének Prof. Dr. Mangel László, a PTE KK Onkoterápiás Intézet igazgatója, a projekt szakmai vezetője. „Azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a viszonylag kis méretű, modern lineáris gyorsítóval rendkívül korszerű kezeléseket tudunk majd végezni, ezáltal a betegellátás is biztonságosabbá válik. A működése is csendes, és ez is növeli a betegek biztonság- és komfortérzetét a kezelések alatt” – mondta el az igazgató.

A fejlesztés nem csak eszközbeszerzést jelent, ugyanis az új eszköz érkezését elő is kell készíteni a hatékony működés érdekében. Ennek megfelelően felújítják azt a kezelőhelyiséget, ahová az eszköz kerülni fog. Modernizálják a villamoshálózatát, gépészetét és sugárvédelmi rendszerét is a helyiségnek, hogy a beszerzést követően azonnal munkába állíthassák az új eszközt. A tervek szerint 2023 őszén végezhetik el Pécsett az első kezeléseket az új lineáris gyorsítóval.