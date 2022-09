Éppen ezért a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ és a Véméndi Egészségprogram együttműködésével a „Vidéki Életmentő Egyesület” országos mintaprogramot indít, hogy a vidéki kisebb településeken is legyenek olyan személyek, akik azonnali életmentésben tudnak segédkezni.

A Véméndi Egészségprogram ötletadója Szalonna Zoltán polgármester és felesége, Vereczkei Réka volt. Ebből nőtte ki magát a Csele-völgye Életmentő Egyesület, amely most éppen a megyei nyitás érdekében vette fel a Vidéki Életmentő Egyesület nevet. Nem titkolt céljuk az, hogy akár a határon túli területeken is meghonosítják a kezdeményezést. Az életmentő programban vidéki, kistelepülési, kistérségi civil közösségek számára könnyen elsajátítható életmentő és sérültellátó ismereteket dolgoztak ki és tettek minden jelentkező számára elérhetővé.

A helyi intézmények, egyesületek és közösségek vezetői, tagjai, valamint a civil lakosság egymásra épülő rendszerben alap és haladó készségszintű gyakorlati és elméleti ismeretek elsajátítása révén képes lesz az ön és kölcsönös egészségnyújtásra, élet megóvására.

Az orvosi karon tartott egyeztetésen, nyilvános tagfelvételen dr. Redneki Szilárd, a PTE Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ igazgatója elmondta, nemcsak hazánkban, hanem Európában is egyedülálló a kezdeményezés, szeretnék, hogyha minél többen részt vehetnének a képzéseiken Baranyában és az országban.

– Egy amerikai szisztéma, amely azon alapszik, hogy az állampolgároknak megadják azokat a gyakorlati készségeket, amivel életet tudnak menteni. Eddig több mint 50 kistérségben élőt képeztünk ki – mondta az igazgató, aki hozzátette azt is, hogy az általuk használt életmentő szett a NATO által is rendszeresített csomag egyszerűsített változata, és kifejezetten komoly, katonák által a harctéren is használt eszközöket tartalmaz.

Az eseményen elhangzott, hogy Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke, valamint dr. Nyitrai Miklós, az orvosi kar dékánja is a kezdeményezés mellé állt.