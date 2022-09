Pécsen egyelőre nem lesz intézkedési terv

A kisvárosban tehát már jó előre a város polgármestere beszélt erről, intézkedési csomagot állított össze, hogy kivédjék az energiasokkot. Pécsen ugyanez a lehetőség is megvolt adva, de a keddi közgyűlésen az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, Kővári János hiába indítványozta, hogy energiamegtakarítási intézkedési tervet vázoljanak fel, amire az önkormányzati cégek tehettek volna javaslatot, a baloldali városvezető koalíció tagjai ezt elutasították. Kővári akkor azt is hangsúlyozta, hogy mindezt úgy kellene megtenni, hogy szolgáltatások színvonala ne csökkenjen.

Csak játszma lenne?

Kővári Jánosi lapunknak azt mondta, hogy ebben is azt a cinikus politikai hozzáállást látja, mintha a városvezetés arra törekedne, a pécsiek bőrükön érezzék a nehézségeket, hogy majd ezt is felhasználhassák a kormány ellen, mutogathassanak a kabinetre. Ugyanilyen megfontolásból nem szavazták a pécsi rászorulók számára a szociális rezsitámogatást sem. Mint mondta, ezzel szemben a jégpályát és az uszodákat nyitva akarják tartani, holott ezekről még egy nyugati városban is lemondanának.

Valami történik azért

Úgy tudjuk, hogy összehívták ugyan a szociális kerekasztalt is Pécsen, aminek éppen az energiaválság lenne a témája, de Kővári szerint ezt is azért tették meg, mert a nemzeti oldal már felhívta a figyelmet arra, hogy valamit lépni kellene. Egyelőre kérdés, hogy a megbeszélésnek milyen, a város energiagazdálkodását is érintő stratégiai kimenetele lehet.

Információink szerint ugyanakkor van olyan városi kulturális létesítmény, ahol már annak a lehetősége is szóba kerülhet, hogy a dolgozókat központosítják, az adott intézményt pedig csak időszakosan nyitják ki.

Szabadpiaci ár jön

A legutóbbi közgyűlésen az is szóba került, hogy az év végéig mind az áram, mind a földgáz tekintetében a városi intézmények és az önkormányzat esetében nem a szabadpiaci árat kell fizetni, 2023-ra vonatkozólag pedig konzorciumként szerzik be a gázt és a villamosenergiát. Ebben a körben az áram fél évre 1,2 milliárd forint lenne, a földgáz esetében úgy számolnak - szintén az intézmények és az önkormányzat tekintetében -, hogy 9 hónapra 483 milliót kellene kifizetni.

A különböző városi cégek kapcsán azonban nem volt szó legutóbb ilyen döntésekről, de nem kizárt, hogy a teljes önkormányzati szférát illetően ötmilliárdos pluszkiadást is jelenthet a költségvetésnek az energiaárak elszabadulása. Kővári János úgy látja, ezért is lenne indokolt már most cselekedni.