A pályázatunkban is olyan aktivitásokkal neveztünk, melyek Pécs és a Pécsi Tudományegyetem közös marketingjéhez kapcsolódik. Közösen dolgozunk, számos kapcsolódási ponttal - a “Mindenki pécsi akar lenni” szlogentől kezdve a beiskolázás egyéb elemeiben is manifesztálódik a város, ahol az egyetem található. Büszke vagyok arra is, hogy a város és az egyetem összefonódásáért különdíjat is kapott Pécs önkormányzata és a PTE