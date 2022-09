„Péterffy Attiláék egy kamatmentes, sokéves részletfizetési lehetőséget biztosító állami támogatás visszafizetése miatt kiabálták ma tele a sajtót, de arról mélyen hallgatnak, hogy három éves ténykedésük miatt ma a város nagyobb adóssággal rendelkezik, mint mikor átvehették az önkormányzatot.

Három év sem kellett nekik, hogy 9 milliárd forinttal eladósítsák Pécset. Ennyi hitelt vettek fel ugyanis, azaz többet, mint amennyivel az önkormányzat 2019-ben rendelkezett. Nem csoda, hogy ma csak hitelből épülhet bármi Pécsen, hiszen a baloldal olyan pénzéhséggel látott neki a város kasszájának a kifosztásához, mint a szocialista csokitolvajok „fénykorukban”.

Péterffyék százmilliókkal tömték ki politikus, üzleti és ügyvéd barátaikat, ennyit költöttek hasznavehetetlen tanulmányokra, koncepciókra, miközben egyetlen épkézláb városfejlesztési ötlettel sem álltak a pécsiek elé.

Ezt a szegénységi bizonyítványt valóban nehéz lenne magyarázni, így továbbra is maradt a másokra mutogatás. Most éppen megint a kormány a hibás azért, mert a baloldali városvezetés egyetlen javaslatot sem fogadott el azok közül, amelyeket a kormányzat felkínált nekik annak érdekében, hogy idén ne kelljen pénzben törlesztenie a városnak. A segítő kéz elfogadása helyett azonban Péterffyék újra a mutyit választották: például a Dél-Kom Kft.-be is százmilliós pluszpénzért ültették be a haverjaikat néhány hete.

A baloldal semmit nem tanult a 2010 előtti időszakból: ha hatalomra kerülnek tönkre teszik a várost, közben magukat busásan megjutalmazzák, közben pedig másokat okolnak saját alkalmatlanságukért.

Most, a jelenlegi rendkívüli háborús gazdasági helyzetben különösen szükség lenne arra, hogy a városvezetés felelős döntéseket hozzon és a pécsiek érdekét képviselje. Felhívjuk a figyelmet, a Facebook városvezetés nem lesz elég a Pécs előtt álló kihívások leküzdésére. Ahhoz dolgozni is kéne. Ebből azonban sajnos a pécsiek az elmúlt három évben nagyon keveset láthattak. Péterffyéknek a haverok az elsők!”