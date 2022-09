Dr. Korom Renáta elmondta, a most megépült intézmény társadalmi szerepvállalása meghatározó, és a sport közösségépítő ereje segíti majd a mozgás szeretetét és a hazafias, honvédelmi nevelést is. – Az országszerte épülő honvédelmi sportközpontok által elérhető közelségbe kerül majd a honvédelem ügye – mondta el a helyettes államtitkár.

– A fokozódó nemzetközi helyzetben kiemelten fontos a hazafias állampolgárok nevelése

– folytatta. Hozzátette, emellett a megépült intézmény helyszínéül szolgálhat majd családi programoknak, sportversenyeknek egyaránt.

Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke hangsúlyozta, szükséges, hogy a fiataloknak motivációt adjanak az olyan beruházások által is, mint a szigetvári. Kitért arra is, a város neve már a történelem során is egybeforrt a honvédelemmel, a szigeti hősök emlékezete máig él a településen, így méltó helyre került az elsők között megépült Honvédelmi Sportközpont.