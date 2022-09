Az International Youth Music Competitions egy amerikai nemzetközi versenysorozat, melyre tavaly a geresdlaki Varga Nadin is jelentkezett. A fiatal lány két kategóriában indult: zeneszerzés ének/kórus és zeneszerzés hangszeren. Mindkét kategóriában korcsoportjának legjobbja, abszolút győztes lett, így meghívták őt a New York-i díjátadóra is.

– Az eseményre zongoratanárnője, Kovács Éva kísérte el – mondta lapunknak Varga Nadin édesapja, Varga Zoltán, aki hozzátette, hogy a versenyre a nevezést, az utazást, a szállást barátainak és több alapítvány támogatásának köszönhették.

Az édesapa lapunknak elmondta, hogy lánya zeneszerzés kategóriában lett abszolút győztes a Körbinduló című kórusművével és A szerző titka című kamaradarabjával, de a díjátadón a szintén díjnyertes Kis kece lányom népdalfeldolgozását is előadta zongorán. A sűrített program ellenére Varga Nadinnak maradt egy kis ideje kikapcsolódásra, így zongoratanárával New York számos nevezetességet megnézhették.