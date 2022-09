A hűvösebbre fordult időjárás miatt egyre többen döntenek úgy, hogy befűtenek. Gáz használata esetén a kéményeket kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy alkalommal javasolt szakemberrel megnézetni. Ha valaki eddig nem rendelte meg a munkát, még most se késő időpontot egyeztetni a kéményseprőkkel. Nagyon fontos, hogy ezek az ellenőrzések ne maradjanak el, hiszen a katasztrófavédők adatai szerint minden hatodik lakástűz kéményben keletkezik, aminek leggyakoribb oka, hogy a füstelvezető nincs megfelelően kitisztítva, a belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. Mint ismeretes, magánszemélyeknek a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítása is ingyenes.

Fontos tudni, hogy a nem megfelelő fűtőanyag használata is komolyan károsíthatja az égéstemék-elvezetőt: a vizes fával való fűtés, a háztartási hulladék elégetése mind-mind növeli a képződő korom és kátrány mennyiségét, a szétterjedő füstgáz pedig károsítja a környéken élők egészségét.

- A fűtési időszakban a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma is megemelkedik – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Kiemelve, hogy nem csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet a probléma, hanem a nyílt égésterű fűtőeszköz - ami lehet például kandalló, cserépkályha - ,és vízmelegítő is forrása lehet a mérgező gáznak, ha nem biztosított a levegő-utánpótlás. Évente egyszer érdemes tehát szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket, illetve nagyon fontos a megbízható forrásból vásárolt, magyarnyelvű használati utasítással ellátott szén-monoxid-érzékelő használata is. A biztonságos eszközök listája, illetve azoké, amelyeknek forgalmazását a hatóság megtiltotta, a katasztrófavédelem honlapján megtalálhatók.