Ha azt mondanám hogy az emeleti lakásomban tartok két csirkét, egy kakast, a szárnyasok kis szalmán végzik a dolgukat, amit hetente egy kukás zsákba leviszek a konténerbe, majd ugyanezt a zsákot többször is használom, abszurd ötletnek tűnne, igaz? Nos, egy meszesi ház emeletén ez történik, csak épp kutyákkal.



Az ebek 2020 őszén voltak utoljára sétáltatva. Azóta fent ürítenek a lakásban, fent futják ki magukat a lakásban, már amennyire ez lehetséges két nagy testű kutya számára.

Gyakran összeverekednek, hajnalonként rendszeresen erre a zajra ijedek fel. Mindez már három éve tart. Mostanra ellepték a házat a csótányok is – minden bizonnyal a felettem lakónál tapasztalható állapotok miatt –, már a második irtást kértük.



Gazdájuk üvöltözik a kutyákkal, sokallja, amennyit esznek. A lakásából bűz árad, engem évente le is áztat. Szerelők, rovarirtók, rendőrség mind azt mondják, hogy ösvényen lehet csak nála közlekedni a lakásban, akkora a zsúfoltság, rendetlenség.

Az ÁNTSZ korábban azt válaszolta a lakóknak, hogy nem találtak intézkedésre okot adó állapotokat. Mostanra elkoszosodott, a 35 fokos nagy melegben el sem akarom képzelni mi tenyészett ott ki a fejem felett. Jelentettem a Nébihnek és az önkormányzatnak is, de az a tapasztalatom, hogy nem történik semmi.



Ha a lakókkal nem is törődnek, de hol maradnak az állatok jogai? Tényleg élhet két kutya egy emeleti lakásban, nagydolgukat is ott végezve? Nem lenne ideje felülvizsgálni, szigorítani a lakásban való állattartás követelményeit, feltételeit? Ki tarthat kutyát, mekkora testűt, hányat lehet tartani panelban? Szenvednek az állatok, szenvednek a lakók, és még a gazda is, hiszen folyton kiabál velük, olykor beléjük is rúg. Mi értelme ennek?

Képünk illusztráció.