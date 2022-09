Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a pályázat kiírásakor úgy érvelt, hogy ahhoz, hogy valóban városi szinten is érzékelhető legyen a változás, a nagyságrenden is módosítani kellene. Miközben az előző városvezetés idején milliárdos felújításokat végeztek el a városban, addig jelenleg csak tízmilliós a keret, szerénynek tűnik, de legalább kiteljesedhet.

A tízmillió forintos keret sem fogyott el

Már korábban is arról beszélt a városházi ellenzék, a jobboldal képviselői, hogy ez egy jó program lehet, és voltak már előzményei a korábbi évtizedekben is függetlenül attól, hogy éppen milyen politikai összetételű volt a várost irányító koalíció.

A kiteljesedésre várni kell még, hiszen a szerény számú jelentkezés alighanem azt üzeni, a program túl szűkre szabta a lehetőségeket, a pályázat túlságosan behatárolt. Az önkormányzat közlése szerint a támogatási kérelmet csak a helyi egyedi, vagy területi védelem alatt álló házakra lehet beadni, de az érintett területek között belvároshoz közeli, de akár külvárosi, sajátos építészeti jelleggel bíró övezetek is szerepelnek, így például a Nyár utca környéke, a Tettye, vagy régi Kertváros.

A panelprogram leállt, nincs hír az újraindításról

Ezzel együtt azonban a nemzeti oldal már többször is felvetette az elmúlt években is, hogy a hőszigetelést célzó panelprogramhoz is vissza kellene térni, de egyelőre ennek nem látni semmilyen nyomát.

A programra szánt forrásokat egyébként a megemelt cégvezetői és képviselői bérek visszafogásával, a jól meghatározható ügyvédi körnek adott juttatások megvágásával, a tanácsadók, tanácsnokok, biztosok számának a csökkentésével is elő lehetne teremteni – vélekednek a városházi ellenzékben.