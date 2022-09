Amely az orvosnak, a betegnek is jobb élményt ad, de mindenek előtt jobb eredmények érhetők el a segítségével az invazív sebészetben, elsősorban a fül-orr-gégészetben, a szív-, urológiai és nőgyógyászatban.

A beavatkozásokat persze továbbra is az orvos végzi, a robot csak egy új eszköz, az ő meghosszabbított karja. Sokkal ügyesebb karja persze, hiszen a csúcstechnika jóvoltából sokkal precízebb, finomabb, összetettebb és biztonságosabb mozdulatokra képes még a leggyakorlottabb emberi kéznél is.

A berendezés kezelése is nagyon sok tanulást és gyakorlást igényel, tette hozzá dr. Papp András, a PTE Klinikai Központ Sebészeti Klinika egyetemi docense, a Robotsebészeti Munkacsoport szakmai vezetője. Először persze szimulátorokkal, de a megfelelő nemzetközi vizsgák letétele után kezdeteben – azaz Pécsett akár már a következő hetekben – még élesben is az eljárást már korábban eljsajáítító, magasan képzett és gyakorlott orvosok asszisztálásával. A robot dual karja jóvoltából pedig az orvosképzés is új dimenzióba léphet, hiszen így a hallgatók is testközelből tapasztalhatják meg, hol is tart a robotsebészet technikai fejlettsége.

Joystickkal írányítják, de nem játék

A DaVici Xi robot a Széchenyi Terv Plusz program keretében, egy 3,8 milliárdos EU-s finanszírozású infrastrukturális fejlesztés legfontosabb eszközeként érkezett Pécsre. A beteggel a robot akár 520 fokban elforduló, és még a laparoszkópos módszernél is precízebben mozgó négy karja érintkezik. Az orvos nem a beteg mellett áll, hanem a sebészi konzolnál ülve pedálokkal és joystickhoz hasonló karokkal irányítja a robotot. Miközben három dimenzióban és legalább tízszeres nagyításban figyelheti meg a műtéti területet. Része még egy műtőasztalmozgató program, továbbá az úgynevezett torony, amely tartalmazza a műtét biztonságáért felelő, például a vérzést csillapító műszereket.