Ezt ne hagyja ki! Ősszel is résen lesznek

A baranyai fesztiválokra is lecsaptak nyáron az adóellenőrök Baranya megye valamennyi jelentősebb nyári rendezvényén folytatott ellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – tapasztalataik szerint a korábbi évekhez képest a szabálykövetési hajlandóság javult, de most is találtak hiányosságokat.