Ezt ne hagyja ki! Valamivel kevesebb szőlő lesz

Október végéig nem lesz megállás a szüretben A múlt héten megkezdődött a szüret a villányi borvidéken is, sőt, a korai érésű, illatos fehér fajták – Irsai Olivér és az ottonel muskotály – szedését lassan be is fejezik.