A bejegyzést a Duplakanyar futóverseny inspirálta, ahol a futók a helyi vízszolgáltató jóvoltából a Duna alatti közműalagútban is átfuthattak.

– Pécsen is létezik hasonló, csővezetékeknek épült közműalagút, amely Kertváros alatt fut 13 kilométer hosszan. A közműalagút lehetővé teszi, hogy a nagy távolságot áthidaló vezetékekhez könnyen hozzáférhessenek a Tettye Forrásház szakemberei, legyen szó ellenőrzésről vagy karbantartásról – írta bejegyzésében a Tettye Forrásház Zrt., hozzátették, hogy legközelebb Kertvárosban sétálva jusson eszünkbe: talán valaki most is a talpunk alatt dolgozik.