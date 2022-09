– Egyre inkább amortizálódik a terület, pedig már csak történelmi jelentősége, a Mecseki Láthatatlanok emléke okán is szükséges lenne a rendszeres karbantartása, de úgy látom, inkább csak tűzoltásra kerül sor időnként – fogalmazott olvasónk.

Augusztusban a területen lévő hordalékfogók, vízelvezetők is megteltek törmelékkel, egy májusi nagy vihar emlékét hónapokig őrizte. A nyár utolsó napjaiban azonban a Biokom eltakarította a törmelék nagy részét, de az elvezetők továbbra sem teljesen tiszták, a falevelek vastag bélést képeznek benne. Amikor ott jártunk, épp két kiránduló haladt át, az ő beszélgetésükben is rögtön erre terelődött a szó. – Ki kellene már rendesen pucolni mindent – jegyezte meg párjának a túrázó férfi.

Megkerestük a Biokomot is, a cégtől azt a választ kaptuk, hogy a hordalékfogókat évente 2–3 alkalommal tisztítják, de nagyobb felhőszakadások után is igyekeznek reagálni. – Az augusztusi takarítás során észleltük, hogy a kivezető csövek eldugultak több helyen is. A csövek tisztítását megrendeltük, amennyiben ez a csőszakaszok felbontása nélkül megoldható, úgy még az ősz folyamán elvégzik a munkát, emellett idén még legalább egy alkalommal tervezzük a hordalékfogók tisztítását is – szólt a választ. A bástya és a falak omladozó mivolta kapcsán azonban nem érkezett reakció, így ennek helyreállítása, úgy tűnik, nincs még napirenden.

A Nyolc Boldogság kilátóteraszt sajnos nem kímélték a graffitisek, valamint a gaz sem, az aljnövényzet száraz, elképzelhető, hogy az erős napsugárzás és szárazság áldozata lett.

A Biokom e területtel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy az átadó óta rendszeresen végeznek kaszálási munkákat. Azonban azt is hozzátették, legutóbb július végén történt ilyen kaszálás, bozótirtásra tavasszal került sor. Úgy látszik, a terület ennél gyakoribb karbantartást is elbírna, ugyanis szeptemberre már e helyszín is az elhanyagoltság látszatát kelti. – A lépcsők és a kavicságy némileg gyomosak, azok gyomtalanítását ütemeztük, várhatóan még ebben a hónapban el fogjuk végezni – ígéri a Biokom.