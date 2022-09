Újra próbálkoztak, de ezt is elbukták

A tavalyi „megasztáros" kudarc után nyáron ismét pályázatot írtak ki a vezérigazgatói posztra, de már csak ketten adták be jelentkezésüket, és ahogy az a keddi közgyűlés elé kerülő előterjesztésből is kiderül, a felhívásra jelentkezők közül az egyikük visszavonta pályázatát, ezért csupán egy jelentkezőt hallgattak meg személyesen az arra kijelölt bizottságban. Sajtóinformációk szerint Sovák Attiláról van szó, aki már kétszer is távozott a Tükétől, de pert is nyert már a céggel szemben. Vele kapcsolatban most a baloldaliak is úgy fogalmaztak, hogy „ugyan széles körű ismeretekkel rendelkezik a Tüke Busz Zrt. felépítése, működése tekintetében, de a fennálló problémákra tett megoldási javaslatai nem győzték meg a bizottságot, továbbá nem rendelkezik 5 év felsővezetői tapasztalattal, vagyis nem felel meg a pályázati feltételek között rögzített elvárásoknak". Ezek után pedig marad még egy darabig Bánkuti István a cég vezérigazgatói székében.

Ezért nem lehet alkalmas jelöltet találni

Már 2021 őszén megírtuk, hogy érthető miért nem találnak alkalmas személyt a posztra, hiszen az „átvilágító” ügyvédeket, a politikai nyomásgyakorlást vagy az MSZP-DK-s tengely irányította városvezetés módszereit – amit a baloldalon is már az ország legsötétebb korszakával jellemeztek – a piacról érkező, komoly tapasztalattal bíró szakemberek nem tűrik.

Vége a nyári szünetnek a pécsi közgyűlésben

Kedden, a szeptember elsejei iskolai becsöngetés után húsz nappal a DK-MSZP-Momentum-Jobbik-LMP-s városvezetés is időszerűnek látta, hogy megkezdődjön a testületi munka a városházán is, s ne csak egy néhány fős bizottságban, vagy éppen egy sebtiben összehívott rendkívüli közgyűlésen tárgyaljanak a városatyák.

A baloldali többségű önkormányzat – ahogy ezt már megírtuk – nem tárgyalja majd azt a fideszes javaslatot, amivel a nehezebb helyzetben lévő pécsieket segítette volt a rezsijük kifizetésében és amire 100 milliót különíthettek volna el a tanácsadói, biztosi, tanácsnoki vagy éppen ügyvédi díjakból. Ezzel szemben napirendre kerül a Lánc utcai tömb nyugdíjasházzá történő átalakításának ötlete, ami kapcsán viszont szinte cirka 100 millió forintot úgy költenek el tervezésre, hogy egyáltalán nem tudni, miből lesz pénz a épület átalakítására.

Téma lesz még a pécsi költségvetés módosítása is, amely kapcsán kiderül, hogy megint kap 20 millió forintot a városházi baloldali propaganda.

A Misinatető évek óta– még az előző érából – húzódó felújítása is napirendre kerül, ami 1,2 milliárdos beruházás lehet a korábbi félmilliárdos elképzelésekkel szemben. Ismeretes, az ezzel kapcsolatos lakossági ötletpályázat már két évvel ezelőtt lezajlott, de a projekt pályázatát még csak most szeretnék beadni. A városháza tempójával kapcsolatosan érdekesség, hogy a Péterffy Attila vezette baloldal azzal támadta az előző városvezetést, hogy az ennél jóval nagyobb vásárcsarnok közel 4 milliárdos projektjét a 2016-os tervpályázati kiírástól kezdve 2019-es választásokig bezárólag nem valósította meg, annak ellenére, hogy addigra már kiválasztották a kivitelezőt, illetve a pénzügyi háttér legnagyobb hányadát is előteremtették.