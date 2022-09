Skutnik Tibor korábban Péterffy oldalán dolgozott a Pécsi Hőerőműben, amikor ott vezérigazgatóként tevékenykedett Péterffy, így nem is meglepő, hogy rá esett a választás. Hasonló erőműves múlttal kap millión felüli fizetést középvezetőként egy meglehetősen kis létszámú cégnél, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-nél az a HR-igazgató, aki szintén dolgozott az erőműben.

Egy, a lapunk birtokába került munkaanyag szerint a Dél-Kom szervezeti struktúráját is átalakítják, Skutnik alatt még hat különböző vezető is tevékenykedhet majd. Az átalakítást a városházi forrásaink azzal magyarázták, hogy mivel a Dél-Kom összes bevétele úgy 7 milliárd forint körül alakult 2021-ben, ez már meglehetősen nagy összeg volt ahhoz, hogy a baloldali városvezetés figyelmét elkerülje. Főként úgy, hogy jövőre már a Mol lesz az, amely a hulladékgazdálkodási koncessziót elnyerve Pécsen is üzemeltetheti szemétszállítást, vagyis egy esztendeje maradt a szocialista–DK-s városvezetőknek arra, hogy kezükben tartsák a céget és annak pénzügyeit, személyzeti politikáját.

Jelentős fejlesztés jöhet hulladékválogatás terén

A Technológiai és Ipari Minisztérium korábban közölte, az Európai Unió 2035-ig a települési hulladék 65 százalékos újrahasznosítását írja elő, a hulladéklerakókba pedig csupán a hulladék 10 százaléka kerülhet. Ennek megfelelően a Mol fő célja az újrahasznosítás arányának és a hulladékválogatás hatékonyságának növelése lesz, valamint olyan technológiai megoldások kialakítása, amelyek még több hasznos anyag kinyerését teszik lehetővé a hulladékból. Ennek elérésére a vállalat az első tíz évben mintegy 185 milliárd forintot fordít infrastrukturális és technológiai fejlesztésekre.

Ilyen mértékű forrásbevonásra a pécsi önkormányzatnak aligha lett volna pénze, de a Dél-Komban meglévő társtulajdonos önkormányzatokkal közösen sem lett volna erre esély – jelezték még forrásaink.