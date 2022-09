Több mint egy éve készültek erre a napra az alapítvány munkatársai és támogatói. A kórházban kezelt gyermekek jobb kedvre derítéséért dolgozó Nevetnikék tavaly országos összefogást hívtak életre, amikor több mint 41 millió forintot gyűjtöttek össze az új otthonuk megvásárlására, felújítására. Menet közben folyamatosan derültek ki az épület hibái, így sok áttervezésre, kitartásra volt szükség. A többletköltségek fedezésére is kaptak segítséget különböző vállalatoktól, így szeptember közepe óta beköltözhettek, s október 1-jén hivatalosan is megnyílik az új otthonuk.



– Jelenleg két földszinti helyiséget sikerült felújítani, az egyikben az önkéntesek képzése és szupervíziója zajlik majd, a másikban fúrni-faragni fogunk, itt kapnak helyet a játékkészítő műhelyek

– vezetett körbe Kapitányné Légrádi Éva.

A Bajnok utcai, romos házból létrehozott alapítványi központban már zajlott képzés is az önkéntesek számára.

– A falra festettük az alapítvány nevét, alatta már néhány aláírás is látható, itt hagyhatnak majd nyomot azok, akik a tevékenységekbe bekapcsolódnak – árulta el az alapítvány vezetője, Kőműves Glória.

A Nevetnikék most sem dőlnek hátra, újult erővel vágnak bele tevékenységük folytatásába. A kórházi foglalkozások során zenével, mesékkel, bűvésztrükkökkel vidítják fel a gyerekeket, ezt komoly felkészülés előzi meg. Tartanak játékkészítő műhelyeket, ahol a kezelésre járó gyerekeknek szánt kincsesládát töltik meg ajándékokkal, illetve a kórtermek festésével is színt visznek a betegek napjaiba.

– A tervek szerint október 10. és 31. között ismét nagyköveti adománygyűjtési akcióba kezdünk, hogy újabb önkénteseket vonjunk be, s minél több helyen tudjunk segíteni – árulta el Kapitányné Légrádi Éva.

Az alapítvány munkatársai és önkéntesei az új épület felújítását is folytatni kívánják.



– Szeretnénk az emeleti termeket és a pincét is használható állapotúvá tenni. Nem kis kihívás lesz az sem, hogy itt már magunkat kell fenntartani, a ház világításának, fűtésének költségeit állni

– tudtuk meg a Nevetnikéktől.

A megnyílt Bajnok utcai házba a hétvégére hívták meg támogatóikat, akik szintén megtekinthetik a termeket – Az ő megvendégelésükhöz is kaptak segítséget az iparkamara gasztro klaszterének tagjaitól. Jó érzés, hogy ennyi segítséget kapunk – mondta Kapitányné Légrádi Éva.

A munka tehát nem áll meg, folytatják azt, amiről eddig ismertük őket: összefogással csalnak mosolyt a beteg gyerekek arcára.