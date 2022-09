A PécsLIT Irodalmi Fesztivál idén már második alkalommal várja a könyvek szerelmeseit. A szervező Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat most is ragaszkodott a „6 nap irodalom” szlogenhez, ebben az évben szeptember 12-től 17-ig tart majd az eseménysorozat. A PécsLIT Fesztivál csütörtök este hat órakor elkanyarodik Pécsbányára is, és hozza magával az Ésatöbbit a Pécsbányatelepi Közösségi Ház udvarára, ahol a résztvevőknek lehetőségük lesz színpadra állni és előadni produkciójukat.