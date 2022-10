Már egy évvel ezelőtt is szóba került a közgyűlésen a Móricz Zsigmond téri, a lakásoktól pár méterre létrehozott kutyafuttató ügye, s akkor is Barkóczi Csaba fideszes képviselő állt a helyiek mellé, tolmácsolva az érveiket, hogy pár tízezer forintból áttelepíthetnék az elkerített részt a tér egy olyan pontjára, ahol jóval kevésbé zavarná az embereket a hajnaltól késő estig tartó ugatás, amihez sokszor társult még a gazdák hangoskodása is.